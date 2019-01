100 Jahre SPD Altenkirchen – Neujahrsempfang in der Stadthalle in Altenkirchen

Veröffentlicht am 16. Januar 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – 100 Jahre SPD Altenkirchen – Der SPD Ortsverein Altenkirchen feiert seinen 100. Geburtstag am 20. Januar ab 11:00 Uhr mit dem traditionellen Neujahrsempfang in der Stadthalle in Altenkirchen. Musikalische umrahmt wird die Feier von Beiträgen der Pianistin Lilo Kreuzer aus Kirchen.

1919 schlug die Geburtsstunde der SPD in Altenkirchen. Der 1. Weltkrieg war gerade zu Ende, der Kaiser hatte abgedankt. Im Land herrschten Hunger und Inflation. In Berlin übernahmen die Sozialdemokraten mit Reichspräsident Friedrich Ebert die Regierung.

Bei den Wahlen zur Nationalversammlung bekam die SPD in der Stadt Altenkirchen 230 Stimmen, in Almersbach, Fluterschen, Stürzelbach, Hilgenroth und Gieleroth erreichte sie sogar die absolute Mehrheit. So kam es zur Gründung des Ortsvereins. Erster Vorsitzender wurde der Justizsekretär Hermann Engers. Zusammen mit Ernst Nöllgen organisierte er Versammlungen und Wahlen.

Zur gleichen Zeit wurde das Reichsbanner „Schwarz-Rot-Gold“ von der SPD und dem Zentrum gegründet. Seine Aufgabe war die Verteidigung der demokratischen Republik gegen Feinde von rechts und links. Auch in Altenkirchen entstand ein Ortsverband, der sich sogar eine eigene Fahne anfertigen ließ. Diese Fahne gilt als Symbol des Widerstands gegen Diktatur. Sie konnte über die Nazi-Zeit und den 2. Weltkrieg hinweggerettet werden und hängt heute in Altenkirchen im Rathaus.

In der Folgezeit wurde es für die SPD immer schwerer. Der permanente Terror der nationalsozialistischen Kampfverbände untergrub mehr und mehr den Rechtsstaat. Die SPD wurde zur staatsfeindlichen Organisation erklärt und verboten.

Nach 1945 erfolgte die Neugründung des Ortsvereins. Vorsitzender wurde der Arbeiter Wilhelm Wagner aus Fluterschen. Lange Zeit leiteten Hans Helzer und Klaus Immer die Geschicke der Sozialdemokraten. Sie sind heute Ehrenvorsitzende. Rainer Düngen begleitete den Verein in das neue Jahrtausend und die jetzige Vorsitzende Anka Seelbach freute sich über die Vereinigung mit dem Ortsverein Weyerbusch.

Mehr als 60 Jahre prägten die sozialdemokratischen Bürgermeister Dr. Emil Haas, Karlheinz Klöckner und Heijo Höfer das Bild der Verbandsgemeinde und der Stadt Altenkirchen.