16. Januar 2019

HACHENBURG – Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in Hachenburg – Unbekannte Täter beschädigten das Kofferraumschloss an einem PKW in Hachenburg, Ziegelhütter Weg, im Laufe des Wochenendes vom 11. bis -14. Januar 2019, indem sie Sekundenkleber darauf schütteten. Das Schloss wurde dadurch unbrauchbar und muss ausgetauscht werden. Hinweise zum Täter und/oder dem Tatgeschehen bitte an die PI Hachenburg richten. Quelle: Polizei