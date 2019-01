Veröffentlicht am 16. Januar 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Weiterbildung „Piklerpädagogik“ startet auch 2019 – Am Montag, 18. Februar startet die Kreisvolkshochschule Altenkirchen nun bereits zum sechsten Mal die Weiterbildung für pädagogische Fachkräfte aus der Kindertagesbetreuung „Betreuung von Kleinkindern auf der Basis der Kleinkindpädagogik von Emmi Pikler“.

Wie nie zuvor bemühen sich Kindertagesstätten, Familienbildung, Jugendhilfe, Wissenschaft und Politik, die ersten Lebensjahre des Kindes zu unterstützen. Es gibt Förderinitiativen, Modellprojekte und eine wachsende Zahl von Programmen, Kursangeboten und Medien für Babys und Kleinkinder, für Eltern und pädagogische Fachkräfte. Doch was ist tatsächlich kindgerecht und förderlich, was überfordert, was ist unnötig oder gar behindernd? Was macht eine gute Kindheit aus?

Diesen Fragen widmet sich die Weiterbildung unter der Leitung von Gabriele Martens mit insgesamt zehn Fortbildungstagen (jeweils montags), die ab Februar 2019 aufgrund der positiven Resonanz wieder in Trägerschaft der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen angeboten wird. Die von der Kreisvolkshochschule und dem katholischen Bildungswerk der Erzdiözese Köln organisierte Weiterbildung wendet sich an pädagogische Fachkräfte im Bereich der Kinderbetreuung.

Interessierte können sich bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon: 02681 81-2211 sowie per Email unter kvhs@kreis-ak.de näher informieren. Hier ist das komplette Fortbildungsprogramm mit mehr als 70 Angeboten für pädagogische Fachkräfte zu erhalten.