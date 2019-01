Veröffentlicht am 16. Januar 2019 von wwa

NEUWIED-TORNEY – Verkehrsunfall auf der B 256 – Hoher Sachschaden – Am Montagnachmittag, 14. Januar, gegen 14:25 Uhr befuhr ein 27jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach mit seinem über 310 PS starken Pkw die B256 aus Richtung Neuwied kommend in Fahrtrichtung Rengsdorf. In einer langgezogenen Linkskurve kurz vor der Anschlussstelle Neuwied-Torney verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, so die Polizei, auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte sowohl links als auch rechts in die Schutzplanken. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird von der Polizei auf über 10.000 geschätzt. Quelle: Polizei