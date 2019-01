Veröffentlicht am 16. Januar 2019 von wwa

HERSCHBACH – Verkehrsunfall durch Trunkenheit – Am Dienstagmorgen, 15. Januar 2019, gegen 01:32 Uhr, meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall am Ortseingang von Herschbach Oberwesterwald aus Richtung Meudt kommend. Sie waren durch einen lauten Knall geweckt worden. Ein 43jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Köln war mit seinem Peugeot in einer leichten Linkskurve gerade aus gegen die Ortstafel und anschließend heftig gegen einen Baum geprallt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, das der Fahrzeugführer erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Er wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, konnte dies aber anschließend nach Entnahme einer Blutprobe verlassen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Am Peugeot entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Quelle: Polizei