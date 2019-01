Veröffentlicht am 16. Januar 2019 von wwa

HELMENZEN – OMUS Karneval in Helmenzen – „Lasst Frohsinn und Humor heut walten-wenn wir für Euch die Zeit anhalten“, mit diesem Motto melden sich die OMUS – Frauen und Männer aus der narrenfreien Zeit zurück. Sie freuen sich auf die kommende Session und hoffen, dass sich viele die Zeit nehmen, um mit ihnen einen tollen Karneval zu feiern. Auch diesmal wollen sie mit maximaler Spiel- und Lebensfreude versuchen, allen ihren Gästen zwei tolle Sitzungsabende zu präsentieren. Schon jetzt geht es übungstechnisch bei ihnen voll zur Sache und sie hoffen, all ihren Gästen bringt die mit ihnen verbrachte Zeit viel Freude und ein paar unbeschwerte Stunden. Also – Sitzungstermine vormerken, 22. Februar und 01.März, wie immer freitags ab 19:11 Uhr im Westerwälder Hof in Helmenzen. Karten besorgen – beim Vorverkauf am 09. Februar oder bei Iris Hausmann, Telefon: 02681/4667 (Karten müssen vor der Veranstaltung abgeholt werden!) um dann ein paar fröhliche Stunden zu erleben. Die OMUS freuen sich auf ihre Gäste und schicken schon mal ein kräftiges Helmenzen Zack-Zack!