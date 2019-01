Veröffentlicht am 15. Januar 2019 von wwa

KREIS NEUWIED – Tonnenleerung wird per „Müllwecker“ mitgeteilt – Kostenlose App bietet noch mehr Service – Landrat Hallerbach: Nachhaltigkeit durch papierlose Oberfläche – Zum Jahresbeginn 2019 ergaben sich im Kreis einige zeitliche Änderungen bei der Müllabfuhr. Hierüber informiert neben dem bereits veröffentlichten und im Internet unter www.abfall-nr.de zu findenden Abfuhrkalender auch die neu überarbeitete Abfall App. Hierauf weist die Abfallwirtschaft der Kreisverwaltung hin.

Die App „Müllwecker“ für den Landkreis Neuwied bietet einen individuellen Abfuhrkalender und eine konfigurierbare Benachrichtigungsfunktion, die an das rechtzeitige Herausstellen der Tonnen erinnert. Mit wenigen Einstellungen ist alles eingerichtet. Abfuhrverschiebungen durch Feiertage sind bereits berücksichtigt. Über die App ist auch ein direkter Zugriff auf die Homepage der Abfallwirtschaft mit allen weiterführenden Informationen möglich.

Landrat Achim Hallerbach, zugleich auch zuständiger Dezernent für Abfallwirtschaft, lobt die Funktionen der neuen App: „Die kostenlose Müllwecker App für den Landkreis Neuwied erinnert automatisch an alle Tonnenleerungstermine für einen vom Nutzer bestimmten Standort. Mithilfe der einstellbaren Erinnerungsfunktion eine praktische Ergänzung zum gedruckten Abfuhrkalender. Neben dem Aspekt der Umweltfreundlichkeit und ressourcenschonender Nachhaltigkeit bietet diese papierlose Oberfläche vor allem ein hohes Maß an mobilem Service. Man hat sämtliche Informationen stets präsent und übersichtlich verfügbar.“

Die Abfall-App „Müllwecker“ ist kostenlos für die Betriebssysteme Android und iOS in den jeweiligen Stores erhältlich. Über einen QR-Code auf der Seite der Abfallwirtschaft (www.abfall-nr.de) gelangt man ebenfalls zum App-Store für das erforderliche Betriebssystem.

Es geht aber auch ohne Smartphone. Den aktuellen Abfallkalender kann man neben der Papierform auch über Internet abrufen: Unter https://www.abfall-nr.de/meinkalender/ lässt sich bequem ein persönlicher Abfallkalender erstellen. An dieser Stelle kann auch die zugehörige ICS-Datei für elektronische Kalender abgerufen und per Mausklick integriert werden (z. B. Google, Apple, Thunderbird, Outlook, Alexa etc.). Telefonische Informationen gibt es unter Telefon: 02631/803-308 Kreisverwaltung Neuwied.

Funktionen der App:

Anzeige aller Leerungstermine für die eigene Adresse

Erinnerung an das rechtzeitige Herausstellen der Tonnen per Push-Benachrichtigung

Übersicht über die Abfallentsorgung in den kommenden Tagen

Jahreskalender mit allen Leerungsterminen

Automatische Aktualisierungen zum Jahreswechsel

Weiterleitung auf die offizielle Webseite der Neuwied Abfallwirtschaft für alle weiteren Informationen

Trotz sorgfältiger Datenverarbeitung können Abweichungen bei den ausgegebenen Terminen nicht ausgeschlossen werden, deshalb erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die amtlichen Veröffentlichungen der Kreisverwaltung Neuwied.