Veröffentlicht am 15. Januar 2019 von wwa

RENNEROD – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 54 – Hoher Sachschaden und zwei Verletzte – Am Montagnachmittag, 14. Januar 2019 um 16:00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 54 zwischen Rennerod und Waldmühlen. Ein LKW (der gerade einen liegengebliebenen Pick-Up abschleppte) wollte an der Einfahrt Kläranlage nach links abbiegen.

Hinter ihm hatte sich eine Fahrzeugschlange gebildet, in der der Unfallverursacher einen vor sich fahrenden LKW, sowie das Gespann überholen wollte und dafür ausscherte. Der Unfallverursacher erkannte zu spät, dass das Gespann bereits den Abbiegevorgang eingeleitet hatte, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in die linke, hintere Fahrzeugseite des Gespannes. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten vor Ort behandelt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die alarmierten Kräfte der Feuerwehr Rennerod gebunden und beseitigt. Quelle: Polizei