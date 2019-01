Veröffentlicht am 14. Januar 2019 von wwa

FLAMMERSFELD – Rainer Wilfert feiert 40jähriges Dienstjubiläum – 40 Jahre im öffentlichen Dienst sind ein seltenes Jubiläum! Beigeordneter Rolf Schmidt-Markoski gratuliert Rainer Wilfert mit Kolleginnen und Kollegen zum 40jährigen Dienstjubiläum in der Verbandsgemeindeverwaltung Flammersfeld.

Rainer Wilfert aus Rott feierte seinen Ehrentag im Rathaus in Flammersfeld mit dem Beigeordneten Rolf Schmidt-Markoski, Büroleiter Eugen Schmidt, Personalratsvorsitzender und Fachbereichsleiter Frank Diefenthal und mit Kolleginnen und Kollegen. Sie gratulierten dem Jubilar in einer kleinen Feierstunde zum Dienstjubiläum. Der berufliche Werdegang von Rainer Wilfert im öffentlichen Dienst begann 1978 als Soldat auf Zeit (Stabsunteroffizier). 1983 absolvierte der Jubilar eine Ausbildung zum Beamten für den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst in der Bundeswehrverwaltung. 1992 führte ihn der Weg vom Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung in Koblenz zur Verbandsgemeindeverwaltung Flammersfeld. Dort war er zunächst im Sozialamt und dann später bis zum heutigen Tag im Bürgerbüro als Inspektor tätig.

Beigeordneter Rolf Schmidt-Markoski würdigte die 40jährige Berufstätigkeit Rainer Wilferts mit einem Präsent und einer Urkunde der Ministerpräsidentin. Dabei dankte er ihm für sein Engagement als Mitarbeiter der Verwaltung, aber auch für seinen ehrenamtliche Tätigkeit als Vorsitzender des VfL Oberlahr/Flammersfeld. Schließlich wünschte der Beigeordnete dem Jubilar für die Zukunft alles Gute und weiterhin eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Foto: VGV Flammersfeld

Foto: Rainer Wilfert (3.vv.l.) mit dem Beigeordneten und einem Teil seiner Kolleginnen und Kollegen.