Veröffentlicht am 14. Januar 2019 von wwa

REGION – Mit Realschulabschluss in den Streifenwagen – Die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Koblenz erklären, wie das funktioniert! – Die Berufswahl ist eine große Entscheidung, vor der sich viele wichtige Fragen stellen. Ist die Wahl getroffen, müssen schließlich auch die Voraussetzungen, wie der erforderliche Schulabschluss oder der entsprechende Notendurchschnitt erfüllt werden. Diejenigen, deren Traum es ist Polizist/in zu werden, haben alle Möglichkeiten es auch mit Realschulabschluss in den

Streifenwagen zu schaffen.

Im Rahmen spannender Infoveranstaltungen stehen die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Koblenz Rede und Antwort zum Weg in den Polizeidienst mit mittlerer Reife, dem polizeilichen Alltag und geben Tipps zum Einstellungsverfahren. Wann? Donnerstag, 24. Januar 2019, ab 18:00 Uhr Wo? Polizeidirektion Neuwied, Reckstraße 6, 56564 Neuwied und Wann? Samstag, 26. Januar 2019, 11:30 Uhr (Vortrag im Rahmen des Tags der offenen Tür 10:00 bis 14:00 Uhr). Wo? Berufsbildende Schule Lahnstein, Schulstraße 2-4, 56112 Lahnstein.

Zu den Schwerpunkten zählen außerdem der Bildungsgang „Polizeidienst und Verwaltung“ an der HBFS in Lahnstein, das Studium sowie die beruflichen Perspektiven bei der Polizei Rheinland-Pfalz. Schülerinnen und Schülern mit Sekundarabschluss I bietet die höhere Berufsfachschule Fachrichtung „Polizeidienst und Verwaltung“ die Möglichkeit, in zwei Jahren die Fachhochschulreife zu erwerben und damit die Voraussetzung zum anschließenden Bachelor-Studium bei der Polizei Rheinland-Pfalz zu erlangen.

Alle Interessierten und deren Eltern sind zu dem genannten Veranstaltungstermin recht herzlich eingeladen. Weitere Informationen rund um den Polizeiberuf gibt es auf der Internetseite

www.polizei.rlp.de/karriere, telefonisch bei Einstellungsberatern Markus Karst, Telefon 0261/103-2016 und Manuel Neumann, Telefon 0261/103-2209 oder per Mail an ppkoblenz.einstellungen@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei