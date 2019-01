Augen auf im Strassenverkehr!

Veröffentlicht am 14. Januar 2019 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in Wissen – 8.000 Euro Sachschaden –Am Montagmorgen, 14. Januar 2019, gegen 05:35 Uhr, beabsichtigte ein 66jähriger Fahrzeugführer mit seinem Skoda Fabia aus der privaten Einfahrt nach links auf die Fürst-Hatzfeld-Straße abzubiegen. Hierbei übersah er den Ford Focus eines 21jährigen Fahrzeugführers, der die Fürst-Hatzfeld-Straße in Richtung der L 278 befuhr. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich, wobei an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt circa 8.000 Euro entstand. Quelle: Polizei