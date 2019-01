Veröffentlicht am 14. Januar 2019 von wwa

HÖVELS – Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht – Am Sonntagnachmittag, 13. Januar 2019, gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 35jähriger Fahrzeugführer mit seinem Renault Megane die B 62 in Hövels in Fahrtrichtung Wallmenroth. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die B 62 in entgegengesetzter Richtung. Zwischen der Gemarkung Staade und Dasberg scherte der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Pkw nach links aus, um drei vor ihm fahrende Fahrzeuge zu überholen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Renault Megane. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Seitenspiegel der Fahrzeuge. Am Renault entstand Sachschaden.

Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unerlaubt von der Unfallstelle fort, ohne seiner Warte- und Feststellungspflicht nachzukommen. Von dem unfallflüchtigen Fahrzeug ist nur das Teilkennzeichen AK-BM ??? bekannt. Zeugen, insbesondere die vor dem Unfallgeschehen überholten Fahrzeugführer, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei