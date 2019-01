Veröffentlicht am 14. Januar 2019 von wwa

ROTT – Rotter Möhnenkarneval am Samstag, 09. Februar Die Rotter Möhnen laden zum traditionellen Möhnenkarneval in den Waldpavillon ein. Am Samstag, 09. Februar startet die närrisch tolle Sitzung. Beginn ist um 15:11 Uhr, Einlass für Damen ab 14:00 Uhr, der Eintritt kostet 9 Euro. Ab 19:00 Uhr dürfen auch die Männer mitfeiern, für die der Eintritt frei ist.

Die Möhnen bieten vielfältige Darbietungen mit denen die Lachmuskeln der Gäste ordentlich in Schwung gebracht werden. Sketche, Lieder, Büttenreden, Tanzaufführungen verschiedener Gruppen und einige Überraschungsgäste sorgen für viel Spaß am Nachmittag und Abend.

In diesem Jahr wird der Kartenvorverkauf unter neuen Rufnummern stattfinden: Die Karten können in der Zeit von Donnerstag, 31. Januar bis Samstag, 02. Februar, in der Zeit zwischen 10:00 und 13:00 Uhr unter 02685/7538 und von 14:00 bis 17:00 Uhr unter 0163/4716436 bestellt werden. Vorbestellte Karten enthalten automatisch eine Tischreservierung. Eventuell verfügbare Restkarten werden an der Tageskasse verkauft. (sifi) Fotos: Rotter Möhnen