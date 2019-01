Unfall – Unfallflucht und Alkohol

Veröffentlicht am 13. Januar 2019 von wwa

RENGSDORF – 25jähriger Mann fährt gegen Straßenlaterne und flüchtet alkoholisiert – In Rengsdorf wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 12. Auf 13. Januar, eine beschädigte Straßenlaterne in der Straße „Oben im Odental“ gemeldet. In unmittelbarer Nähe stellte die Polizei auch das unfallverursachende Fahrzeug fest und der Fahrer wurde ermittelt. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei