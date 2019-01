Veröffentlicht am 13. Januar 2019 von wwa

RAUBACH – Pkw überschlägt sich auf der K 124 bei Raubach – Eine 51jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Puderbach befuhr am Sonntag, 13. Januar, um 10:00 Uhr die K 124, aus Richtung Elgert kommend, in Richtung Raubach. Vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit, so die Polizei, musste sie in einer Rechtskurve zu stark abbremsen, kam dadurch ins Schleudern, nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Autodach zum Liegen. Die Fahrerin erlitt Prellungen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Quelle: Polizei