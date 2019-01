Kinderkarneval in Burglahr

Veröffentlicht am 13. Januar 2019 von wwa

BURGLAHR – Lahrer Herrlichkeit erlebt bombastische Kinderkarnevalsparty in Burglahr – An neuem Platz fanden die Karnevalisten der Region das Festzelt für die karnevalistischen Veranstaltungen am Wochenende für die Karnevalsgesellschaft Burggraf in Burglahr. Mit Blau-Gelben Farben begrüßte das Festzelt die Karnevalsvereine, – clubs- und gesellschaften mit ihren Kinder Prinzen und Prinzessinnen, Tanzgarden von den Bambinis bis hin zu den großen Tanzgarden sowie Betreuer und Familien. Die Karnevalsvereine gaben sich praktisch die Klinke in die Hand, eine Tanzgruppe löste praktisch die nächste auf der Bühne ab. So waren neben den vier Tanzgruppen der Blau-Gelben auch noch die Sternschnuppen Windhagen, die Jugendgarde Willroth, die Jugendgarde der Karnevalsgesellschaft Neustadt, die Jugendgarde Rimbach, die Jugendtanzgruppe Rahms-Etscheid, die Tanzgruppe Oberhonnefeld, New Generation Willroth sowie die Jugendgarde und die Bambinis Etscheid und noch viele andere Gruppen aktiv. Strahlende Augen gab es immer wenn die Sessionsorden verliehen wurden. Viel Beifall erhielt das Burglahrer Kinderprinzenpaar, Prinz Levin Becker und Luisa Wittlich, für ihre Tanzeinlage im Rahmen des Auftritts der Burgspatzen. (wwa) Fotos: Renate Wachow