Veröffentlicht am 13. Januar 2019 von wwa

NEUWIED – Pulse of Europe Neuwied – Zukunft Europas sichern, Kräfte bündeln! – Pulse of Europe Neuwied meldet sich motiviert aus der Weihnachtspause zurück und lädt wieder alle diejenigen ein, die ihren Erwartungen an ein vereintes Europa Ausdruck verleihen möchten. Nächste Demo: Samstag, 26. Januar 2019 von 11:00 bis 12:00 Uhr, Neuwied – Luisenplatz, Langendorfer Str. 107 ( Pavillon „Lucy“).

Vom 23. bis zum 26. Mai diesen Jahres findet die Europawahl statt, bei der vieles für die Union auf dem Spiel steht. Nicht nur ein verwirrender Brexit steht vor der Tür, sondern auch rechtsnationale, europafeindliche Kräfte schicken sich an, die Europäische Union in ihrem inneren Zusammenhalt zu zerrütten. Das dürfen wir, das darf die Mehrheit europafreundlicher Bürgerinnen und Bürger nicht zulassen !

Wer verantwortungsbewusst und vernünftig denkt weiß, dass die weltweit bedrohlichen Probleme, wie die zunehmende Zerstörung unserer Umwelt durch politische und wirtschaftliche Ignoranz, die Ausbeutung von Menschen und Lebensressourcen bei wachsender Weltbevölkerung sowie die damit steigende Kriegsgefahr nur gemeinsam zu lösen sind. Nationalegoismus hingegen verursacht und verschärft diese Bedrohungen, vor denen sich kein Land alleine schützen kann, seien Mauern und Zäune noch so hoch. Wir brauchen Europa und Europa braucht uns – jetzt!

Im Vorfeld der Europawahl bietet Pulse of Europe Neuwied Informationsveranstaltungen zur Europäischen Union und zu den Europawahlen, Aktionen und Demos an, über die bei der Demo am 26. Januar 2019 näher informiert wird.

Termine: POE Demo – Termine: 23. Februar; 23. März; 27. April und 11. Mai, immer von 11:00 bis 12:00 Uhr in Neuwied Luisenplatz, Langendorfer Str. 107.

Bürgerdialog „Worldcafe“: Voraussichtlich 18. März ab 18:30 Uhr, VHS Neuwied. In Kooperation mit Europe Direct Koblenz und der Staatskanzlei Rheinland – Pfalz.

Informations-/Bildungsfahrt nach Brüssel: Donnerstag, 4. April ganztägig.

Multimediale Livepräsentation zur Europäischen Union und zu den Europawahlen: 7. Mai ab 18:00 Uhr, in der Aula der Integrierten Gesamtschule Neuwied.