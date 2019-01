Veröffentlicht am 12. Januar 2019 von wwa

KOBLENZ – „Das Unternehmen zukunftsfest machen – die Herausforderung der Demografie als Chance nutzen“ Noch Plätze frei beim Fachtag – Es sind noch Plätze frei beim Fachtag „Das Unternehmen zukunftsfest machen – die Herausforderung der Demografie als Chance nutzen“, der am 30. Januar 2019 an der Hochschule Koblenz in der Konrad-Zuse-Straße 1 stattfindet. Die Veranstaltung, die sich insbesondere an Führungskräfte aus der Wirtschaft und weitere Interessierte richtet, bietet eine Reihe von praxisorientierten Vorträgen. Sie thematisieren den demografischen Wandel als eine der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft sowie die Frage, wie Unternehmen den anstehenden Veränderungen begegnen und sich für die Zukunft positionieren können. Veranstalter sind der Fachbereich Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz und das Oberhachinger CAMPUS INSTITUT für Personalentwicklung und Finanzwirtschaft AG. Um Anmeldung bis 28. Januar 2019 wird gebeten.

Anhand einer aktuellen Studie stellt Prof. Dr. Steffen Kröhnert von der Hochschule Koblenz im ersten Teil der Veranstaltung die Erkenntnisse und Erwartungen über sozioökonomische Entwicklungen und die alternde Gesellschaft vor. Die nachfolgenden Vorträge zeigen, wie klein- und mittelständische Unternehmen mit diesen Herausforderungen praktisch umgehen können. So zeigt der Fachanwalt für Steuerrecht Dr. Andreas Fromm von der Koblenzer Kanzlei FROMM auf, was bei einer Unternehmensnachfolge berücksichtigt werden muss. Die Geschäftsführerin der Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH Dr. Henriette Meissner vermittelt praxisnah, wie smarte Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels erfolgreich Mitarbeiter gewinnen und halten können. Der letzte Fachvortrag von Karl-Heinz Weber, Bereichsleiter Firmenkunden und Private Banking, stellv. Vorstandsmitglied Sparkasse Koblenz, beschäftigt sich mit der Frage, wie Unternehmen bei einem Generationenwechsel finanziell richtig aufgestellt sind und Vermögen und Unternehmenswerte gesichert werden können.

Nach der offiziellen Begrüßung durch die Leitung der Hochschule wird der Fachtag mit einem Begrüßungsgespräch eröffnet. Als Vertreter aus der Region treten Achim Hütten, Vorsitzender des Beirates der Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V., Ralf Lawaczeck, IHK Koblenz, Geschäftsführer Netzwerke und Initiativen sowie Geschäftsführer WWA Koblenz e.V., und Ulrike Mohrs, Bürgermeisterin der Stadt Koblenz, miteinander in Dialog. Zum Abschluss des Fachtags wird Prof. Ingeborg Henzler, Vorstand der Bonner Dr. Hans Riegel-Stiftung und Sprecherin Bildung der Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V. zusammenfassend die gesellschaftspolitische Bedeutung und die Verantwortung der Unternehmen hervorheben und den Teilnehmern wertvolle Impulse mitgeben. Die Moderation wird Ulrike Hanisch übernehmen, Vorstand des CAMPUS INSTITUT. Im Foyer vor dem Audimax stellen sich auf einem „Marktplatz“ die Kooperationspartner, Unternehmen aus der Region und weitere Gesellschaften vor. Dies ist der Rahmen für einen fachlichen und persönlichen Austausch zwischen Teilnehmern und Ausstellern.

Der Fachtag wird am 30. Januar 2019 von 10:30 bis 16:15 Uhr im Audimax (Raum A029) der Hochschule Koblenz, Konrad-Zuse-Str. 1 in 56075 Koblenz stattfinden. Die Teilnahmegebühr beträgt € 50,-. Eine Anmeldung ist unter: www.hs-koblenz.de/fachtag-demografie möglich. Hier können auch der Tagesablauf und weitere Informationen aufgerufen werden. Kooperationspartner des Fachtages sind die Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz Koblenz e.V., die Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V., die Sparkasse Koblenz sowie die IHK Koblenz.