Veröffentlicht am 11. Januar 2019 von wwa

NEUWIED – Berufliche Fortbildung rückt in den Mittelpunkt – Neues VHS-Programm für das erste Halbjahr 2019 erschienen – Sie zählt zu den größten Weiterbildungseinrichtungen in der Region: Die Volkshochschule Neuwied hat ihr neues Halbjahresprogramm vorgelegt. Das ist so vielfältig wie seit Jahrzehnten gewohnt.

Viele kennen bereits die VHS-Kurse aus dem Bereich Gestalten, darunter fallen Näh-, Mal- und Töpferkurse, aber auch Angebote für Fotografie. Hinzu kommen vielfältige Koch-, Bewegungs- und Entspannungskurse. Doch die Volkshochschule Neuwied bietet auch ein umfassendes Programm zur beruflichen Fortbildung an. Darauf machen Bürgermeister Michael Mang, VHS-Verwaltungsleiterin Jutta Günther und die neue pädagogische VHS-Mitarbeiterin Kathrin Twiesselmann-Steigerwald aufmerksam.

„Die vielfältigen Anforderungen, die sich im Berufsleben stellen, sind ohne ausreichende Qualifizierung nicht zu bewältigen“, stellt Günther fest. „Die raschen Entwicklungen in der Arbeitswelt fordern, ständig mit der Zeit zu gehen.“ Das heißt auch: Es reicht nicht, das einmal Erlernte zu sichern und zu festigen, vielmehr gilt es, sich weiterzubilden und neue berufliche Kompetenzen zu entwickeln. „Um hier zu unterstützen, bietet die VHS zahlreiche Kurse im Bereich der beruflichen Weiterbildung an – insbesondere durch XPert-Business-, EDV- und Sprachkurse“, macht die Verwaltungsleiterin deutlich. Da Qualifikationsnachweise in der Berufswelt eine immer zentralere Rolle spielen, bereiten viele Angebote der Volkshochschule auf anerkannte Abschlussprüfungen vor.

Auch beim Erwerb der Schlüsselkompetenzen bietet die Neuwieder Fortbildungseinrichtung Seminare in vielen unterschiedlichen Bereichen an – zum Beispiel in Führung, Persönlichkeitsentwicklung, Rhetorik, Projekt- und Konfliktmanagement. „Wer hier Kurse belegt, dürfte den besonderen Anforderungen des Berufsalltags gewachsen sein“, ist sich Kathrin Twiesselmann-Steigerwald sicher.

Doch an der Volkshochschule geht es nicht nur um die Weiterbildung des Einzelnen. Unternehmen und Verwaltungen macht die VHS das Angebot von „Bildung auf Bestellung“. Dahinter verbergen sich maßgeschneiderte, auf organisationsspezifische Bedürfnisse und Erfordernisse ausgerichtete

Fortbildungen für Mitarbeiter in den Bereichen EDV, Betriebswirtschaft, Personal Business Skills, Fremdsprachen und Betriebliches Gesundheitsmanagement. Das Team der VHS berät Interessierte gerne und zeigt ihnen Wege zur beruflichen Qualifizierung auf.

Die Programmhefte liegen unter anderem im Bürgerbüro der Stadtverwaltung an der Engerser Landstraße aus. Die VHS ist zu erreichen unter Tel. 02631 398 980; E-Mail anmeldung@vhs-neuwied. de, Internet vhs-neuwied.de

Foto: VHS-Verwaltungsleiterin Jutta Günther und die neue pädagogische Mitarbeiterin Kathrin Twiesselmann-Steigerwald überreichen Bürgermeister Michael Mang das neue Programmheft.