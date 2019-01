Karneval in Oberlahr

Veröffentlicht am 11. Januar 2019 von wwa

OBERLAHR – Karneval in Overlohr – Die fünfte Jahreszeit hat offiziell begonnen und der Kartenvorverkauf der Karnevalsgesellschaft Oberlahr läuft bereits! – Kaum sind die Lichter der Weihnachtsbäume erloschen, funkeln in den Oberlahrer Haushalten wieder die Farben Rot und Weiß. Dies kann nur eins bedeuten: die fünfte Jahreszeit hat begonnen! Rund 150 Mitglieder der Karnevalsgesellschaft Oberlahr, im Alter von vier bis 90 Jahren, freuen sich auf eine tolle Session mit vielen Auftritten bei befreundeten Vereine. Am Samstag, den 5. Januar ist der Startschuss gefallen. Die Kinder- und Jugendtanzgruppen der KG haben ihre neu einstudierten Gardetänze bei den Freunden des KCK Kurtscheid präsentiert. Die Funkengarde hingegen ist mit der Großen Tanzgruppe der KG „Just for Fun“, nach Troisdorf aufgebrochen, um die Proklamation von Prinz Paul II. der Oberlarer Sandhasen mitzugestalten. Die beiden Oberla(h)rer Vereine verbindet seit einigen Jahren eine tiefe Freundschaft. Daher freuen sich immer alle Mitglieder ganz besonders auf die gegenseitigen Besuche. Sitzungspräsident Dietmar Motz schaut stolz auf ein Wochenende mit „tollen ersten Auftritten, tollen Tänzen, ganz viel Spaß und einem stark wahrgenommenen Gemeinschaftsgefühl zurück“.

Durch diesen super Einstieg in die Karnevalszeit steigt die Vorfreude auf die eigenen Veranstaltungen. Auch in diesem Jahr bietet die KG ein buntes Veranstaltungsprogramm für Jung und Alt an. Am Freitag, 22. Februar eröffnet die Prunksitzung, mit einigen Stars aus dem Kölner Karneval, die närrische Zeit in Oberlahr. Passend zu dem diesjährigen Sessionsmotto „Schün, dat de do bes!“ lädt der Verein herzlich zu allen Veranstaltungen in diesem Jahr ein und freut sich über zahlreiche Karnevalsjecken, „die Spass an d’r Freud haben“:

Prunksitzung: Freitag, 22. Februar 2019, Einlass ab 19:00 Uhr mit „Die Erdnuss“, „Beckendorfer Knallköpp“, „Die Blömcher“ und „Schäl Pänz“;

Kinderkarneval: Sonntag, 24. Februar 2019, Einlass ab 13:30 Uhr;

Möhnensitzung mit Special Live Act „BB Kapell“ und AFTER-MÖHNEN-PARTY: Donnerstag 28. Februar 2019, Einlass ab 14:11 Uhr;

Dämmerschoppen: Freitag 01. März 2019, Einlass ab 18:30 Uhr;

Großer Karnevalsumzug mit Abschlussparty auf dem Kirchplatz: Dienstag 05. März 2019, Beginn 14:11 Uhr

Kartenvorverkauf bei Ursula Steinbach, Steinbach Leuchten, Bahnhofstraße 41, 57641 Oberlahr, (Mo, Di, Do u. Fr 14:00 bis 18:00 Uhr / Sa 09:00 bis 12:00 Uhr) und telefonisch Di + Do 10:00 bis 16:00 Uhr unter 02685/1047, erhältlich.