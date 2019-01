Veröffentlicht am 11. Januar 2019 von wwa

KRUNKEL – Vorfahrtsunfall auf der K 90 bei Krunkel – Eine Person verletzt – Am Donnerstagmorgen, 10. Januar, befuhr eine 21jährige Frau, um 07:30 Uhr, die K 90 aus Richtung Siebenmorgen kommend und beabsichtigte die Fahrt über den Kreuzungsbereich der L 270, über die Mittelstraße, in Fahrtrichtung Krunkel fortzusetzen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Wagen und es kam zum Zusammenstoß. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Quelle: Polizei