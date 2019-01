Veröffentlicht am 11. Januar 2019 von wwa

IRLICH – Am Eiskeller: Größter Kinderspielplatz in Irlich fertiggestellt – Ein weiterer wichtiger Schritt für ein kinderfreundliches Neuwied ist getan, zur Freude der Mädchen und Jungen aus Irlich. An der Straße „Am Eiskeller“ ist der größte Kinderspielplatz des Stadtteils entstanden. Ein rund 2.000 Quadratmeter umfassendes Areal bietet dem Irlicher Nachwuchs reichlich Platz zum freien Spiel und zum Verweilen. Das ansprechend mit neu gepflanzten Bäumen und Sträuchern gestaltete Gelände verfügt über eine Vielzahl von Attraktionen. Dazu zählen eine Netzlandschaft, in der das Klettern geübt werden kann, ein dazu passendes Baumhaus und ein Spielhügel mit Rutschbahn. Ein Kleinkindbereich mit Sandspielanlage und Nestschaukel sowie mehrere außergewöhnliche Sitzmöglichkeiten komplettieren das Angebot. Zudem wurden einige Bäume und Sträucher gepflanzt. Die Verwaltung hat den Platz zu Beginn des Jahres freigegeben, die offizielle Eröffnung ist für das Frühjahr vorgesehen.