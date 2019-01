Veröffentlicht am 11. Januar 2019 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Sternsinger-Aktion in Birken-Honigsessen – 28 Kinder beteiligen sich an der aktuellen Sternsinger-Aktion in Birken-Honigsessen und das unter nicht gerade günstigen Witterungsbedingungen. An den Haustüren wurden die Mädchen und Jungen mit ihren Sammelbüchsen wie immer freundlich empfangen. Nach der Rückkehr gab es als Dankeschön im Pfarrheim reichlich Pizza und Getränke für die fleißigen Sternsinger. Zusätzlich verteilte Organisatorin Anja Asbach erstmalig auf die jeweiligen Kinder persönlich ausgestellte Dankesurkunden. In der vollbesetzten Kirche St. Elisabeth gaben Pfarrer i.R. Kurt Hoberg und Diakon Thomas Eiden das Sammelergebnis bekannt: 4.808,93 Euro. Den unmittelbar danach einsetzenden Beifall hatten die Kinder redlich verdient. (pr.)