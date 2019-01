Don’t Stop the Music“ – The Evolution of Dance in Altenkirchen

Veröffentlicht am 10. Januar 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Don’t Stop the Music“ – The Evolution of Dance am Sonntag, 3. Februar in der Stadthalle Altenkirchen – Grandiose Tänzer, atemberaubende Choreographien und die größten Hits aller Zeiten vereinen sich zu einer einzigartigen Show, welche durch die Entwicklung des Tanzes leiten wird und magische Momente wieder aufleben lässt!

Ohrwürmer von Elvis Presley und den Beatles, den Bee Gees, Madonna und Michael Jackson bis hin zu heutigen internationalen Stars wie Usher, Rihanna und Lady Gaga werden geboten. Die international bekannte Choreographin Maricel Godoy hat eine Gruppe voll fantastischer Tänzer zusammengestellt und eine unglaubliche, atemberaubende Show erschaffen. Die Künstler von „Don’t Stop the Music“ sind erstklassige Performer in ihrem gewähltem Tanzbereich: Steptanz, klassisches Ballett, Breakdance, moderner Freestyle und Streetdance sowie einige beeindruckende Superstar Covers.

Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de unter Telefon: 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen. Foto: martin hausler