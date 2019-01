Veröffentlicht am 10. Januar 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Walter Sittler kommt nach Altenkirchen – Walter Sittler gastiert am Samstag, 02 Februar, ab 20:00 Uhr mit seiner Hommage an Dieter Hildebrandt – „Ich bin immer noch da“ in der Stadthalle Altenkirchen.

Als Dieter Hildebrandt im November 2013 starb, lag da noch ein ganzes, fertiges Programm, das er als Abschied geplant hatte: „Kommen Sie zum Schluss, Hildebrandt!“ Es erschien in Buchform als „Letzte Zugabe“ und Walter Sittler las es als Hörbuch ein.

Quer durch die Republik hat der Schauspieler Sittler, der sich schon immer dem Erbe Erich Kästners verpflichtet gefühlt hatte, mit seiner außergewöhnlich einfühlsamen und gleichzeitig zwerchfellerschütternden Darbietung der Pointen des Kästner-Bewunderers Hildebrandt Beifallstürme und euphorische Kritiken gesammelt.

Da die Hildebrandtschen Texte aus 60 Jahren nicht nur ein steter Quell der Freude, sondern geradezu verblüffend weitsichtig und von einer Zeitlosigkeit ohnegleichen sind, speziell bei der Charakterisierung des Homo Politicus, wird das Programm seit Sommer 2016 erweitert fortgesetzt, und zwar unter dem Titel: „ICH BIN IMMER NOCH DA!“

Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de unter Telefon: 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen. Foto: Mathias Botor