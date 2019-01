Wandertag der Tennisabteilung der Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen

Veröffentlicht am 10. Januar 2019 von wwa

NEITERSEN – Wandertag am Samstag, 16. Februar 2019 der Tennisabteilung der Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen – Um das Vereinsleben und die Kommunikation untereinander im Winter nicht zum Erliegen kommen zu lassen, möchte die Tennisabteilung der Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen am Samstag, 16. Februar 2019 ab 14:00 Uhr einen Wandertag mit Stadtführung durch die Kreisstadt Altenkirchen durchführen. Eingeladen sind alle Mitglieder der Tennisabteilung mit Partner und Kindern. Die Stadtführung unter der Leitung von Günter Imhäuser beginnt um 14:00 Uhr am Rathaus in Altenkirchen. Bei gutem Wetter wird vorab bei Interesse eine Wanderung ab dem Sportplatz Neitersen angeboten. Startzeit ist 12:30 Uhr. Die Stadtführung inklusive Aufstieg auf den Kirchturm der ev. Kirche, ein Besuch des historischen Quartiers und des Bismarckturms, wird circa zwei Stunden dauern. Für Rücktransfer zu den geparkten Autos Nähe Rathaus wird gesorgt. Der Ausklang dieses Wandertags erfolgt im Vereinslokal „Auf der Emma“ in Neitersen. Die Vereinswirtin Silke wird Schnitzel, Pommes und Salat anbieten.

Kosten für Stadtführung und Essen bei Silke: Erwachsene 10 Euro, Kinder 5 Euro. Anmeldung bitte bis zum 04. Februar 2019 bei: jung-uwi@web.de oder telefonisch: 0178 49 829 08 Uwe Jungbluth. (mim) Fotos: WS Neitersen