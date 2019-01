Veröffentlicht am 9. Januar 2019 von wwa

KREIS NEUWIED – JULEICA im Kreis Neuwied – Fortbildung zur Jugendleiterin oder zum Jugendleiter 2019 – noch freie Plätze verfügbar – Qualität im Ehrenamt in der Kinder – und Jugendarbeit stärken

In der Praxis sind die vielen ehrenamtlichen jungen Menschen in der Kinder- und Jugendarbeit kaum wegzudenken. Ob in Jugendtreffs oder auch in Freizeitaktionen und in vielen verschiedenen Projekten leisten sie wertvolle Arbeit. Um dieses ehrenamtliche Engagement zu würdigen und die jungen Akutere auf ihre Tätigkeit vorzubereiten und zu qualifizieren, bietet die Kreisjugendpflege Neuwied in Kooperation mit den Jugendpflegen der Verbandsgemeinden Dierdorf und Rengsdorf-Waldbreitbach im kommenden Jahr eine gemeinsame Schulung zum Erlangen der Jugendleiterkarte „JULEICA“ für engagierte Jugendliche und junge Erwachsene an. In verschiedenen Modulen werden im Rahmen der Fortbildung viele spannende Inhalte über die Persönlichkeit eines Gruppenleiters und die Führung von Gruppen, Spiele und Kommunikation, Veranstaltungsplanung, pädagogische Grundlagen und viele andere Themen vermittelt. Ziel ist es, die Teilnehmer fit fürs ehrenamtliche Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit zu machen.

Der erste Teil der Fortbildung findet vom 25. bis 27. Februar 2019 ganztägig im katholischen Pfarrheim in Waldbreitbach statt. Es gibt noch freie Plätze. Das Modul zum Thema Rechtliche Grundlagen (Aufsichtspflicht) findet am 23. März 2019 ganztägig auch im katholischen Pfarrheim in Waldbreitbach statt. Am 06. April 2019 findet das letzte ganztägige Modul statt. Gemeinsam mit den Ausrichtern werden erste praktische Erfahrungen im Klettersteig in Boppard gesammelt.

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 30,00 Euro und beinhaltet die Juleicaschulung und das Mittagessen. Bis zum Beginn der Schulung sollte ein Erste-Hilfe Schein (neun Stunden) vorliegen, der nicht älter als zwei Jahre ist.

Teilnehmen kann jeder, der bereits in der Jugendarbeit aktiv ist oder künftig aktiv sein möchte und mindestens 15 Jahre alt ist. Anmeldungen sind ab sofort und bis zum 8. Februar 2019 möglich.

Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter: Kreisverwaltung Neuwied: Lena Schmuck/ Franlin Toma, Telefon: 02631-803621 oder 02631-803442, jugendarbeit@kreis-neuwied.de