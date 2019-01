Handgreiflichkeit auf dem Parkplatz

Veröffentlicht am 9. Januar 2019 von wwa

KIRCHEN – Straßenverkehrsgefährdung in Kirchen – Nach einer Straßenverkehrsgefährdung am Dienstag, 08. Januar, gegen 18:30 Uhr, in der Kirchener Siegstraße sucht die Polizei nach dem Fahrer eines dunklen SUV. Der Fahrer soll circa 45 bis 50 Jahre alt sein und habe dunkles Haar und einen dunklen Schnauzbart. Auf dem Parkplatz des Einkaufsmarkes war es zu einem Disput zwischen dem Fahrer des SUV und einem Pkw Fahrer gekommen, weil der Fahrer des SUV zuvor dicht aufgefahren und gedrängelt habe. Der Pkw-Fahrer habe die Polizei rufen wollen, als der Fahrer des SUV versuchte zu flüchten. Der Pkw-Fahrer habe das Wegfahren verhindern wollen und Fahrer des SUV durch das offene Fenster am Arm ergriffen. Etwa 30 Meter sei der Pkw-Fahrer bei mäßiger Geschwindigkeit mitgezogen worden. Als der Pkw-Fahrer dann losgelassen habe, sei der SUV-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit davon gefahren. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Quelle: Polizei