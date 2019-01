Karnevalsorden für Blutspende in Schladern

Veröffentlicht am 9. Januar 2019 von wwa

WINDECK-SCHLADERN – Neunte närrische Blutspende in Windeck-Schladern – Zur neunten närrischen Blutspende , am Dienstag, 15. Jan 2019 Januar 2019, in der Zeit von 15:30 bis 20:00 Uhr, in der Kulturfabrik kabelmetal sowie für die Rotkreuzhelfer an Karneval wurde von Seiten des DRK-Kreisverband Rhein-Sieg e.V. ein Karnevalsorden und ein närrischer Pin entworfen. Die Blutspender/innen sowie DRK-Helfer/innen erhalten damit ein Dankeschön für ihre Treue.

Auf dem Entwurf von Matthias Ennenbach ist einen roten Erste-Hilfe-Koffer mit einem Clownsgesicht, einer Clownsmütze und dem DRK-Rundlogo als Nase zu sehen.

Die Närrische Blutspende findet zum neunten Mal statt. Der Westdeutsche Rundfunk wird live aus der Kulturhalle kabelmetal berichten.