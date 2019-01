Veröffentlicht am 8. Januar 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Den eigenen Webshop erstellen mit WordPress – Für Interessierte, die Waren oder Dienstleistungen im eigenen Webshop online anbieten wollen, bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen ab Montag, 21. Januar den Kurs „Ihr Webshop mit WordPress“ an.

In diesem Kurs mit insgesamt sechs Terminen lernen die Teilnehmenden, wie sie mit der kostenfreien Software WordPress ihren eigenen Webshop aufbauen. WordPress ist eine benutzerfreundliche Software, leicht zu bedienen und schnell zu erlernen.

Im Kurs erfahren die Teilnehmenden, wie ein Shop-Plug-In in WordPress installiert und eingerichtet wird. Beispielsweise können Produktkategorien angelegt, Produktbilder hochgeladen oder der Lagerbestand angepasst werden. Dabei ist es nicht zwingend, dass Waren angeboten werden, es können auch Dienstleistungen oder Software und Fotos online verkauft werden. Die Teilnehmenden erhalten Hinweise zum Umgang mit rechtlichen Fragen sowie dem notwendigen Einsatz von SSL-Zertifikaten und den damit verbundenen Kosten. Der Kurs ersetzt jedoch keine Rechtsberatung.

Voraussetzung zur Teilnahme sind Windows-Grundkenntnisse.

Kursleiter Frank Runkler bietet den Kurs montags von 18:00 bis 21:15 Uhr an. Die Gebühr beträgt bei acht Teilnehmenden 115 Euro. Anmeldungen können bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon 0 26 81/ 81- 22 12 und per Email an kvhs@kreis-ak.de erfolgen.