Veröffentlicht am 8. Januar 2019 von wwa

LINZ – Jahresauftakt beim Freundeskreis Linz-Pornic – Am Freitag, den 25. Januar 2019, trifft sich der Freundeskreis Linz-Pornic e.V. ab 19:00 Uhr in der Brennerei des Weinhauses Schwamborn zu seiner Jahresauftaktveranstaltung.

Der Freundeskreis engagiert sich seit über 25 Jahren im Rahmen der Städtepartnerschaft der Stadt Linz am Rhein mit der französischen Stadt Pornic für Austausch und Völkerverständigung. Pornic ist ein hübscher kleiner Badort am Atlantik in der Nähe der Mündung der Loire. Persönliche Beziehungen, Gastfreundschaft, gemeinsame Reisen und Veranstaltungen gehören zu den Aktivitäten des Vereins.

Bei der Jahresauftaktveranstaltung wird auch das Programm für 2019 vorgestellt. Dazu gehören u.a. gemeinsame Ausflüge, Weinproben, Boule spielen auf dem Platz am Rhein und der Besuch unserer Freunde aus Pornic Anfang Mai.

Der Freundeskreis lädt jeden, der Interesse an der deutsch-französischen Freundschaft hat, zu seiner Jahresauftaktveranstaltung ein. Anmeldung wird erbeten per Email an vorstand@linz-pornic.eu oder telefonisch an 02644-7777.