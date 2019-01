Weisser Personenwagen als Unfallverursacher gesucht

Veröffentlicht am 8. Januar 2019 von wwa

KAUSEN – Verkehrsunfall mit Flucht – Am Montagabend, 07. Januar 2019, gegen 20:45 Uhr befuhr eine 51jährige Frau mit ihrem Pkw die Landstraße von Elkenroth kommend in Richtung Kausen. In Höhe des Käuser Steimels sei ihr ein weißer Pkw entgegen gekommen, der nicht die rechte Fahrbahnseite eingehalten habe. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem Sachschaden entstand. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, sei der Fahrer des weißen Fahrzeuges weitergefahren. Hinweise werden unter 02741/9260 bei der Polizei in Betzdorf entgegen genommen. Quelle: Polizei