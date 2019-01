Veröffentlicht am 8. Januar 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neue Inhalte im Angebot des Haus Felsenkeller – Informationen für Ausbildende und Auszubildende gibt es am Dienstag, 29. Januar, von 18:00 bis 20:00 Uhr.

Beim Start einer Berufsausbildung gibt es viele Veränderungen auf Seiten der Auszubildenden, aber auch der Betriebe. Welche Erwartungen und Chancen gibt es? Und welche Klippen sind zu umschiffen?

An diesem Infoabend informiert die Referentin Karin Döring über den Workshop, der am 01. und 02. März stattfinden wird. Sie steht selbstverständlich Auszubildenden und Ausbildenden für alle Fragen zur Verfügung. Der Workshop selbst richtet sich an alle, die an eine Berufsausbildung denken oder schon in der Ausbildung sind. Schüler gegen Ende der Schulkarriere oder duale Studenten profitieren ebenso.

Der Einstieg in das berufliche Umfeld erleichtern: Welche (unausgesprochenen) Regeln gibt es? Wie verhält man sich in schwierigen Situationen? Wie gehe ich mit Druck, Kritik oder Stress um? Was bedeutet selbstständiges Arbeiten und Lernen? Was ist Selbstwirksamkeit und wie kann ich diese aufbauen? All diese Fragen werden im März umfassend beantwortet und die Fähigkeiten Auszubildender aufgebaut.

Der Infoabend ist kostenlos. Die Gebühr für den Workshop wird 175 Euro betragen. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.

Es wird um eine Anmeldung mindestens eine Woche vor Veranstaltungsbeginn gebeten!