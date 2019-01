Veröffentlicht am 8. Januar 2019 von wwa

OBERBIEBER – Glühweinfest des SPD Stadtverbandes Neuwied – Am Sonntag, 20. Januar, 2019 von 13:00 bis 17:00 Uhr veranstaltet der SPD Stadtverband Neuwied in der Eintrachthütte Oberbieber ein Glühweinfest. Alle sind herzlich eingeladen, bei Wind und Wetter, in lockerer und gemütlicher Atmosphäre vorbeizuschauen und aufs neue Jahr einzustimmen. Der Erlös der Veranstaltung wird an die evangelische Kinder- und Jugendhilfe Oberbieber gespendet.