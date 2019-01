Verkehrsunfall auf der B 256 bei Bonefeld

Veröffentlicht am 7. Januar 2019 von wwa

BONEFELD – Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam es am Sonntag, 06. Januar 2019 gegen 14:50 Uhr beinahe zu einem Frontalzusammenstoß bei Bonefeld – Am Sonntag, 06. Januar 2019 befuhr ein 36jähriger Mann um 14:50 Uhr mit seinem Fahrzeug die B 256, von Neuwied kommend in Richtung Altenkirchen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug ins Schleudern und touchierte einen entgegenkommenden Wagen. Im Anschluss kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Feld. Die entgegenkommende, 20jährige Fahrerin, wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 7.000 Euro. Quelle: Polizei