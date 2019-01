Veröffentlicht am 7. Januar 2019 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung an einem Personenwagen – In der Zeit zwischen Samstag und Sonntag, den 05. und 06. Januar 2019, in der Zeit zwischen 22:00 und 04:00 Uhr, kam es in der Straße „In der Hüll“ in Wissen an einem geparkten Mercedes-Benz zu einer Sachbeschädigung. An der kompletten Beifahrerseite wurde die Lackierung mit einem durchgehenden tiefen Kratzer durch einen unbekannten Täter beschädigt. Quelle: Polizei