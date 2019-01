Veröffentlicht am 7. Januar 2019 von wwa

HATTERT – Raub auf 84jährige Frau geklärt –Tatverdächtiger in Untersuchungshaft – Der Raub auf die 84jährige Frau in Hattert am Montag, 31. Dezember 2018 ist aufgeklärt. Nach intensiven Ermittlungen der Kripo Montabaur wurde ein 58jähriger Nachbar der Frau als Tatverdächtiger überführt und vorläufig festgenommen. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde die Beute in der Wohnung des Tatverdächtigen sichergestellt. Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Koblenz vorgeführt und befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. Quelle: Polizei