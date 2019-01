Veröffentlicht am 7. Januar 2019 von wwa

NEUWIED – Theaterworkshop: Big House ist Bühne für „Mein neues Leben“ – „Mein neues Leben“: So lautet der Titel des Theaterstücks, das die Teilnehmer eines Workshops am Freitag, 11. Januar, um 19:30 Uhr im städtischen Jugendzentrum „Big House“ an der Museumstraße 4a präsentieren. Es ist gleichzeitig der Abschluss des von Boris Weber geleiteten wöchentlichen Workshops für junge Anfänger und Fortgeschrittene, der seit Mitte Oktober regelmäßig über die Bühne ging – gesponsert vom dm-Markt Neuwied.

Weber, Schauspieler von der Freien Bühne Neuwied und vielen bekannt durch sein aktuelles Stück „Heidewitzka auf den 7 Weltmeeren“, das im Sommer bei den Rommersdorf Festspielen Premiere gefeiert hatte, hat den Jugendlichen während des Workshops Theatertechniken auf spielerische Art vermittelt. Sie setzen sich in „Mein neues Leben“ mit dem Thema Organspende auseinander und fragen: Viele kranke Menschen warten und hoffen auf ein Spenderorgan, doch ist mit der Transplantation wirklich alles perfekt oder stellt einen das „neue Leben“ vor bislang unbekannte Herausforderungen? Alle interessierten Bürger sind eingeladen, sich die Aufführung von „Mein neues Leben“ anzuschauen.