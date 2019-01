Veröffentlicht am 6. Januar 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – SG Neitersen-Altenkirchen gewinnt Hallen Verbandsgemeindepokal – Das Endspiel im Hallenverbandsgemeindepokal der 1. Mannschaften gewann die SG Neitersen-Altenkirchen mit 6:0 gegen den VFL Oberlahr-Flammersfeld. Sonntagmittag, 06. Januar pünktlich um 13:30 Uhr begannen die beiden Vorrundengruppen A und B mit ihren Vorrundenbegegnungen. In der Gruppe A spielten SG Ellingen; VFL Oberlahr-Flammersfeld; SG Bruchertseifen/Eichelhardt; SG Ingelbach /Borod/Mudenbach und SV Güllesheim. In der Gruppe B SC Union Berod-Wahlrod; SG Niederhausen/Niedererbach; SG Neitersen/Altenkirchen und SSV Weyerbusch. In der Gruppe A spielte Ellingen gegen Güllesheim 4:1; VFL Oberlahr-Flammersfeld gegen Bruchertseifen/Eichelhardt 3:0; SG Ingelbach/Borod-Mudenbach gegen SG Ellingen 2:1; SV Güllesheim gegen VFL Oberlahr-Flammersfeld 2:3; SG Bruchertseifen/Eichelhardt gegen SG Ingelbach/Borod-Mudenbach 0:1; SG Ellingen gegen VFL Oberlahr-Flammersfeld 1:1; SC Ingelbach/Borod-Mudenbach gegen SV Güllesheim 3:2; SG Bruchertseifen/Eichelhardt gegen SG Ellingen 2:3; VFL Oberlahr-Flammersfeld gegen Ingelbach/Borod-Mudenbach 2:1 und SV Güllesheim gegen SG Bruchertseifen/Eichelhardt 1:4. VFL Oberlahr-Flammersfeld belegte mi 10 Punkten Platz eins in der Gruppe A und der SC Union Berod-Wahlrod mit neun Punkten Platz zwei.

In der Gruppe B spielten SC UnionBerod-Wahlrod gegen Niederhausen/Niedererbach 3:0; SG Neitersen/Altenkirchen gegen SSV Weyerbusch 3:2; SG Niederhausen/Niedererbach gegen SG Neitersen/Altenkirchen 0:1; SSV Weyerbusch gegen SC Union Berod-Wahlrod 1:1; SG Niederhausen/Niedererbach gegen SSV Weyerbusch 3:1 und SC Union Berod-Wahlrod gegen SG Neitersen/Altenkirchen 1:2. In der Gruppe B belegte die SG Neitersen/Altenkirchen mit neun Punkten Platz eins und SC Union Berod-Wahlrod mit vier Punkten Platz zwei. Somit spielte der VFL Oberlahr-Flammersfeld gegen SC Union Berod-Wahlrod im Halbfinale 2:0 und SG Neitersen/Altenkirchen gegen SG Ingelbach/Borod-Mudenbach 3:1. Im Spiel um Platz drei gewann SG Ingelbach/Borod-Mudenbach gegen SC Union Berod-Wahlrod mit 3:2 und im Endspiel gewann SG Neitersen/Altenkirchen gegen VFL Oberlahr-Flammersfeld mit 6:0.

Verbandsgemeindebürgermeister Fred Jüngerich überreichte den Platzierten ihre Urkunden und Preis sowie dem Sieger den Wanderpokal. (wwa) Fotos: Renate Wachow