Veröffentlicht am 6. Januar 2019 von wwa

WERKHAUSEN – Ortsgemeinde und Förderverein „Dorftreff“ Werkhausen laden zum Neujahrsfrühstück und sagen „Danke“ – Das zweite Mal hatte die Ortsgemeinde Werkhausen gemeinsam mit dem Förderverein „Dorftreff“ Werkhausen zum Neujahrsfrühstück seine Bürger/innen eingeladen. Sie kamen, sie kam in so großer Zahl dass die Räumlichkeit im Dorftreff an seine Aufnahmefähigkeit stieß. Tische und Stühle mussten nachgestellt werden und dennoch fanden nicht alle eine Sitzgelegenheit. Im Nebenraum war ein sehr vielfältiges Frühstücksbuffet aufgebaut. Für jeden Geschmack war etwas da. Zudem gab es frisches, leckeres Backesbrot das Jörg Schlechtriemen im Backes gebacken hatte. Er hatte auch bereits am Backestag für Backesbrot gesorgt. Ortsbürgermeister Otmar Orfgen begrüßte seine „Schäfchen“ und auch zwei junge Musiker, Jan Pirzenthal und Tim Kretzer. Sie spielten auch an diesem Vormittag mit ihren Trompeten auf und präsentierten die „Backeshymne“. Stefan Fürst erinnerte mit seinem Bericht noch einmal an das Raiffeisenjahr mit seinen Projekten und Veranstaltungen, sowie dem Ideenreichtum vieler Gemeinden zum Raiffeisenjahr. Ortschef Orfgen stellte das Protokollbuch über das Raiffeisenjahr und die Geschichte von und in Werkhausen vor.

Die beiden jungen Trompeter, die auch im Jugendblasorchester Mehrbachtal spielen, erhielten ein kleines Dankeschöngeschenk. Vermutlich ihre erste Gage. Zudem begrüßte Orfgen noch einen jungen Bürger in der Gemeinde. Jule Tochenhagen wurde am 13. Dezember 2018 geboren. Die stolzen Eltern Harald und Tanja Tochenhagen mit ihrer Tochter Luisa freuten sich über das Begrüßungsgeschenk der Gemeinde. (wwa) Fotos: Renate Wachow