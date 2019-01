Dann war da plötzlich ein Baum im Weg

Veröffentlicht am 6. Januar 2019 von wwa

LINKENBACH – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Am Freitagabend, 04. Januar, ist eine junge Verkehrsteilnehmerin mit einem Pkw aus Richtung Linkenbach kommend in Richtung Mülldeponie unterwegs gewesen. An der Einmündung zur L 266 verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einem Baum. Hierbei wurden beide Insassen verletzt. Die Fahrerin stand unter Alkoholeinfluss. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei