Führerschein wurde beschlagnahmt – erfolgreiches neues Jahr

Veröffentlicht am 6. Januar 2019 von wwa

BETZDORF – Trunkenheit im Straßenverkehr – Am Samstagabend, 05. Januar 2019, gegen 22:05 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf in der Wilhelmstraße eine Verkehrskontrolle mit einem PKW durch. Hierbei wurde bei dem 53jährigen Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei