Verkehrsunfallflucht in Elkenroth

Veröffentlicht am 6. Januar 2019 von wwa

ELKENROTH – Verkehrsunfallflucht – 500 Euro Schaden – Am Samstagmorgen, 05. Januar 2019 kam es in der Zeit von 08:00 bis 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kirchstraße. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei die Weitefelder Straße in Richtung Ortsmitte Elkenroth, kam in Höhe des Anwesen Kirchstraße 2 von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Hecke. Das verursachende Fahrzeug wurde unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei Betzdorf bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 02741/926-0 oder per Email an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei