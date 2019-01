Reifen am Mazda zerstochen

Veröffentlicht am 6. Januar 2019 von wwa

GEBHARDSHAIN – Reifen an Personenwagen zerstochen – Am Freitagnachmittag, 04. Januar 2019 wurde gegen 17:30 Uhr ein Mazda in der Straße „Geiersknappen“ in Gebhardshain, geparkt. Als die Fahrzeugführerin gegen 22:45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte und losfuhr, bemerkte sie, dass sich ihr Fahrzeug nicht mehr steuern ließ. Sie stieß mit dem Fahrzeug gegen einen Bordstein und beschädigte sich den Mazda leicht.

Bei einer Überprüfung stellte sie fest, dass beide Reifen auf der linken Fahrzeugseite Einstiche aufwiesen, aus denen die Luft der Reifen entwich. Die Polizei Betzdorf hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer: 02741/926-0 oder per Email an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei