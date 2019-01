Veröffentlicht am 6. Januar 2019 von wwa

LEUZBACH – Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen ehrt verdiente Mitglieder – Der Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen hatte seine Mitglieder zum alljährlichen Schützennachfest geladen. Dieses Fest im vereinseigenen Rahmen wird genutzt um in ausgelassener Feierlaune, treue und engagierte Mitglieder zu ehren. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Egbert Wagner, für 40 Jahre Mitgliedschaft Christa Griffel und für 25 Jahre Mitgliedschaft Carina Wessler, Uwe Griffel, Andreas Toppel sowie Stadtbürgermeister und Landtagsabgeordnete Heijo Höfer ausgezeichnet.

Die kleine bronzene Verdienstnadel für ihre sportliche Leistung erhielt Merle Hasselbach. Die kleine goldene Verdienstnadel wurde Andreas Toppel verliehen.

Als besondere Anerkennung für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in der Disziplin „Universaltrap“ erhielt Ulf Flemmer von Schützenmeister Böing ein Präsent überreicht. Ein weiteres Präsent erhielt Sophia Grollius für die Teilnahme am Kreiskaiserschießen der Schützenjugend. Sie holte den Titel „Kreiskaiserin“ nach Leuzbach.

An König Uwe II Krämer wurde eine besondere Art der Ehrung vergeben. Uwe Krämer ist bereits seit 25 Jahren Begleiter der Vereinsfahne (Fahnenbegleiter). Aus diesem Grund wurde an der Vereinsfahne ein „Fahnenring“ befestigt mit der Aufschrift: „25 Jahre Treue zu dieser Fahne Uwe Krämer 2018“. Dieser Fahnenring wird fester Bestandteil der Vereinsfahne bleiben. Schützenmeister Böing dankte Uwe Krämer für die lange Zeit im Dienste des Vereins. Die Schützenfamilie bestätigte diese Ehrung mit langanhaltendem Applaus. (alro) Fotos: SV Leuzbach