Veröffentlicht am 6. Januar 2019 von wwa

KIRCHEN – Da steckt viel Leben im Verein – Die Wanderfreunde „Siegperle“ werden auch 2019 wieder viel und gerne auf Reisen gehen – 14 Ausflüge geplant – Noch am 30. Dezember saßen 45 gut gelaunte Wanderfreunde zur Jahresabschlussfahrt des Kirchener Wandervereins „Siegperle“ in den Taunus nach Allendorf bei Katzenelnbogen im Bus, erstmals darunter auch Kadir Kocyigit mit drei weiteren Personen vom ADD Siegerland e.V.. Für jeden Teilnehmer war die passende Streckenlänge dabei und so wurden die ausgeschilderten Routen von fünf, zehn und 15 Kilometer rund um Allendorf näher erkundet. Nach einer sich anschließenden Stärkung im Dorfgemeinschaftshaus und einem geselligen Beisammensein machte es sich die Gruppe wieder im Bus mit Fahrer Martin bequem. Siegperle Vorsitzender Sven Wolff reichte allen Reiselustigen leckere Liköre und Spaßmacher, um auf ein erlebnisreiches Jahr mit vielen Tagesausflügen, Wanderungen und Vereinshöhepunkten anzustoßen.

Mit zahlreichen Tagesausflügen und einer Mehrtagesfahrt wird es auch im Jahr 2019 weitergehen, verspricht der Siegperlechef und präsentiert die neu erschienene Vereinsbroschüre mit dem Titel „Sport für Jedermann“. Mit Sport sind vorwiegend Wanderungen gemeint, wobei im Vereinsheft sogar der Radwanderer an drei Stellen fündig wird. Und auch für Langstreckenläufer und Wanderer sind Marathonstrecken 42 und 30 Kilometer Routen und erstmals ein 100 Kilometer Marsch unter den Wanderevents im Umkreis bis zu 100 Kilometer gelistet.

Angesprochen sind mit den Vereinsangeboten aber vor allem die Wanderer und Läufer der fünf bis 20 Kilometer langen Strecken. So steht insbesondere bei den Tagesausflügen und der Mehrtagesfahrt im Reisebus neben dem gemeinsamen Hobby – dem Wandern, auch die Geselligkeit sowie ein interessantes Rahmenprogramm mit im Vordergrund. Den Auftakt zu den Busfahrten bildet ein Ausflug an die Lahn, nach Limburg. Die dort stattfindenden IVV-Wandertage u. a. mit sechs und elf Kilometer Strecke werden durch den TuS Dietkirchen 1911 e. V. veranstaltet und sind für ihre hervorragende Organisation und gute Verpflegung auf dem Start- und Zielgelände (erstmals in der Adolf-Reichwein-Schule) weithin bekannt. Anschließend ist eine Besichtigung der Birkenhof-Brennerei im Nistertal mit anschließender Verkostung eingeplant, ehe es zurück ins Siegtal geht. Zu dieser Auftaktfahrt sind aktuell noch fünf Plätze im Bus frei. Insgesamt 13 weitere Ausflüge in 2019, u. a. ins untere Aartal, an den Fuße des Vogelsbergs, in den Pfälzer Wald, an den Rand des Nationalparks Hunsrück-Hochwald, ins südliche Wittgensteiner Land, nach Osthessen, Recklinghausen, in den Hunsrück und sogar bei zwei Touren nach Belgien (Saive und Welkenraedt) werden folgen. Ihren mehrtägigen Wanderurlaub werden die „Siegperlen“ diesmal im Chiemsee-Alpenland und am Waginger See vom 01. bis 08. September 2019 verbringen, welcher bereits restlos ausgebucht ist und Anmeldungen nunmehr schon auf Warteliste erfolgen. Die Ferienspaßfahrt mit Kinder und Jugendlichen aus der Verbandsgemeinde Kirchen führt am Samstag, den 29. Juni ins beliebte Phantasialand nach Brühl und für das Sommer-Helferessen hat sich der Verein das Restaurant Hüttenschenke in Wehbach ausgewählt. Die eigenen Internationalen Wandertage mit Start und Ziel im Bürgerhaus Freusburg finden am 01. und 02. Juni sowie 30. November und 01. Dezember statt. Neu ist in diesem Jahr auch eine geführte Wanderung „Auf den Wingendorfer Höhen“ am 06. Oktober. Alles dies lässt erkennen, dass die „Siegperle“ beabsichtigt mit sehr viel Schwung ins neue Jahr zu starten und in ihr nach wie vor sehr viel Leben steckt.

Die neue Vereinsbroschüre für das 1. Halbjahr 2019 kann kostenlos über den Vereinsvorsitzenden Sven Wolff, Email: siegperle@aol.com, Telefon: 0 27 41 69 72 oder via Facebook angefordert werden. Zu allen Fahrten und Wanderungen sind Vereins- wie auch Nichtmitglieder gleichermaßen herzlich eingeladen. (svw) Foto: Siegperle