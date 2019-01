Veröffentlicht am 6. Januar 2019 von wwa

HAMM/PRACHT – Fidele Jongen Pracht zeigen sich zur Sessionseröffnung richtig „fidel“ – Buntes Programm stimmt auf den Karneval ein – Sie hatten es in der Hand, nein, in der Technik, welche Farbe den Saal, die Sporthalle im Schulzentrum Hamm, erstrahlen lies. Als die Fidelen Jongen zur Eröffnung der Prunksitzung in langer Reihe einzogen gab es nur noch „Grün“ zu sehen. Ein phantastisches Bild wie die Gruppen der Fideln Jongen Pracht dort auf der Bühne standen, der Elferrat seinen Platz auf dem Narrenschiff einnahm und Sitzungspräsident Steven Rödder seine karnevalistische Begrüßung in den Narrensaal donnerte. Geschäftswelt, politische Prominenz, Sponsoren, Ehrengäste, Vereine und die große Narrenschar wurden gebührend begrüßt bevor die Fidelen Küken mit ihrem Showtanz den Abend eröffneten und der Rest der grünen Horde wieder die Bühne verlies.

Tosenden Beifall erhielten die Jungen und Mädchen der „Küken“ für ihre großartige Tanzdarbietung. Da der Büttenredner „Schwaadlappe“ sich auf der Autobahn aufhalten lies hatte die Prachter Tanzgruppe „Fidele Bühnenfeger“ die Aufgabe die Zeit tänzerisch auf der Bühne zu überbrücken. Auch sie zeigten, dass die Fidelen Jongen sich um den tänzerischen Nachwuchs in ihren Reihen kein Sorgen machen müssen. Die Bühnenfeger fegten mit ihrem Gardetanz nur so über die Bühne und holten sich damit den verdienten stehenden Applaus ab. Mit großem Aufgebot zog der KV Scheuerfeld mit Prinzenpaar, Tom I. und Tanja III. aus dem Hause Schmidt, Hofstaat und Tanzgarde auf. Letzte begeisterten nicht nur mit ihren großartigen Kostümen, sondern auch mit den mitreißenden Tanzdarbietungen.

Zuvor hatte es „Ne Schwaadlappe“ doch noch geschafft Hamm und die Bühne zu erreichen und seine Späßchen an und unter das Narrenvolk zu bringen. Den Scheuerfeldern folgte der exzellente Bauchredner „Gerad“, der seine beiden schrägen „Vögel“ freien Lauf bei ihren Blödeleien lies. Tänzerisch turbulent und akrobatisch ging es bei der Tanzformation „Fidele Jongen Pracht“ zu. Bei den Tanzfiguren benötigen die Luftakrobatinnen schon fast einen Flugschein, wenn sie im freien Fug quer über die Bühne rauschen. Richtig Stimmung kam in die hämmscher „Stadthalle“ als die kölsche Gruppe „Schäl Pänz“ die Bühne enterte und das Narrenschiff kaperte und mit Mann und Maus unter seine Kontrolle brachte. Im Saal gab es wohl niemanden mehr der da nicht begeistert mitsang und -tanzte.

Den Schlussakt des Abends läutete die Eitorfer KG Brückenwache ein bevor die Fidelen Jongen ihr traditionelles Bühnenspiel abzogen. Musikalisch wurde der Koffer mit bekannten Gassenhauern und Sommerhits gefüllt. Auf der Bühne wurde der Schlagertanz vorgemacht und das Narrenvolk machte, oder sollte es bestmöglich nachmachen. Der Erfolg war Hochstimmung pur und grenzenlose Begeisterung. „Wir kommen mit alle Mann vorbei“ hies es beim vorletzten Auftritt in der Prunksitzung als der HCE, die Hobby Carnevalisten Erbachtal, mit ihrem Prinzenpaar, Prinz Kirsten I. und Prinzessin Doris I., Hofstaat, Elferrat und Tanzgarden aufzogen. „Brass an Spaß“ hämmerte noch einmal musikalisch die Narrenhochburg auf Hochglanz, lies die Stimmung hohe Wellen schlagen bevor zum Finale sich alle Akteure des Abends auf dem Deck des Narrenschiffes „Fidele Jongen Pracht“ versammelten. (wwa) Fotos: Renate Wachow