Veröffentlicht am 5. Januar 2019 von wwa

LINZ – Vernissage zur Ausstellung „Farben des Lebens“ in der Senioren-Residenz Sankt Antonius in Linz – Am Samstag, den 19. Januar 2019 wird um 16:00 Uhr im Bistro der Senioren-Residenz Sankt Antonius, Am Konvikt 6 bis 8, 53545 Linz feierlich die Ausstellung „Farben des Lebens“ eröffnet.

„Das besondere an dieser Ausstellung ist, dass hier neben Exponaten von Kunsttherapeutin Andrea Schiffgen auch zahlreiche Werke von Bewohnerinnen der Residenz zu sehen sind. Das macht uns sehr stolz“, so Einrichtungsleiter Sven Lefkowitz.

Vor über einem Jahr hat Andrea Schiffgen begonnen ehrenamtlich in der Senioren-Residenz eine Kunstgruppe anzubieten. Hier sind inspiriert von der Natur und den wechselnden Jahreszeiten seit dem zahlreiche Bilder in Acryl und Aquarell entstanden, die einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen.

Zur feierlichen Eröffnung wird es einen Sektempfang mit einer Laudatio geben. Lutz Schiffgen wird mit Gitarre und Gesang die Veranstaltung musikalisch umrahmen. Natürlich stehen die Künstlerinnen auch zum Gespräch über ihre Werke an dem Nachmittag zur Verfügung.

Interessierte sind herzlich eingeladen. Die Ausstellung ist im Anschluss für drei Monate zwischen 08:00 und 20:00 Uhr im Neubau der Senioren-Residenz Sankt Antonius kostenfrei auch ohne Anmeldung zu besichtigen.

Foto: Andrea Schiffgen (links) mit Teilnehmerin Marianne Marnette während des Kurses