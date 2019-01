Veröffentlicht am 5. Januar 2019 von wwa

HORHAUSEN – „Mir sen Horse – mir sen eins“ – närrischer Fahrplan der KG Horhausen – Unter dem Motto: „Mir sen Horse – mir sen eins“ startete die KG Horhausen bereits im November vergangenen Jahres in die närrische Zeit. Weiter geht es am Samstag, 9. Februar um 19:10 Uhr im Kaplan-Dasbach-Haus (KDH) mit der „Rut Wiesse Nacht“. Die legendäre Funken-Sektbar präsentiert sich dann im neuen Glanz! Für musikalische Unterhaltung sorgen die Bands BB Kapell und der modernde Fanfarenzug (MFZ) Irlich. Um den restlichen Teil der Unterhaltung kümmern sich die Tanzgruppen der umliegenden KGs, das Männerballett aus Ötzingen sowie das Funkencorps der KG Horhausen. Am Samstag, 16. Februar (Beginn 20:11 Uhr im KDH) ist der bekannte und beliebte Manöverball der Ehrengarde. Am Sonntag, 24. Februar haben die kleinen Narren das Sagen. Um 14:11 Uhr hießt es dann im KDH „Bühne frei für Kinderkarneval“. Die Minifunken werden das Zepter übernehmen. Die Horser Möhnen haben ihren großen Tag an Weiberfastnacht (Donnerstag, 28. Februar) im KDH. Einlass ab 15:11 Uhr, zunächst mit Kaffee und Kuchen und um 16:11 Uhr beginnt die Möhnensitzung mit einem bunten Programm. Ab 19:11 Uhr sind auch die Herren der Schöpfung willkommen. Weitere Infos bei Obermöhn Renate Margenfeld-Müller, Tel. 02687/569. Kartenvorverkauf in der Bäckerei Müller in Horhausen. Für Samstag, 2. März um 19:10 Uhr im KDH steht der 2. Horser Lichterschoppen auf dem närrischen Fahrplan. Der Lichterschoppen geht in die 2. Runde. „Packt ein paar Lichter oder blinkende Accessoires an euer Kostüm und freut euch auf einen lockeren Partyabend in gemütlicher Atmosphäre“, so Sitzungspräsident und Chef der Narrenzunft Michael Grobler im Gespräch mit unserer Zeitung. Der höchste Feiertag der närrischen Zunft ist natürlich der Rosenmontag (4. März). Um 14:11 Uhr startet der traditionelle Rosenmontagszug mit anschließender After Zoch Party im KDH mit der BB Kapell sowie der Tanzband „for you“.

Der Horser Karneval lebt von seinen Gruppen, die sich wie folgt vorstellen:

Horser Funken:

Seit den 60er Jahren gibt es uns bereits, damals als den „Rut-Wiessen Funkencorps“ in Horhausen, jedoch als reine Damengruppe. Mittlerweile sind wir 31 aktive Tänzer und Tänzerinnen mit Leib und Seele, davon acht Jungs und 23 Mädels. Gemeinsam feilen wir das ganze Runde Jahr an neuen Techniken, Hebungen und Sprüngen, um in der Karnevalssession mit neuen Tänzen begeistern zu dürfen. Unser eigenes kleines Highlight: Die legendäre Sektbar der Horser Funken auf der Rut-Wiessen-Nacht. Auf unserer Instagramseite: horser.funken lassen wir euch am Karnevalsgeschehen während und außerhalb der Session, sowie vor als auch hinter der Bühne teilhaben!

Minifunken:

Wir Minis freuen uns jedes Jahr aufs Neue unseren Sessionstanz auf den großen Bühnen des Horser Kirchspiels präsentieren zu dürfen. Ein besonderes Highlight ist der Kinderkarneval der KG Horhausen 1958 e.V., der jährlich im Kaplan-Dasbach-Haus stattfindet.

Jugendfunken:

Im Alter von drei Jahren fiel für viele heute noch aktive Funken der Startschuss. Zuerst wirbelten 20 kleine Zwerge über die Bühne, nach 3 Jahren wurden daraus die Minifunken. Langjährige Tanzerfahrung prägt die heutige Jugendgarde der KG Horhausen 1958 e.V. Zur Zeit besteht die Gruppe aus zehn Mädels im Alter von 12 bis 16 Jahren. Ganzjähriges Training und Auftritte, nicht nur während der Session, haben aus der Jugendgarde einen festen Bestandteil der KG Horhausen gemacht.

Horser Supergirls:

Wir sind die Nachwuchsfunken der KG Horhausen. Wir trainieren ganzjährig auf Karneval hin, wo wir mit Leib und Seele unseren Tanz präsentieren. Du bist zwischen acht und zwölf Jahren und willst zu uns gehören? Melde dich bei uns!

Ehrengarde:

Im Jahr 1995 starteten wir mit 14 Gardisten und sind nun mit 29 Mitliedern fester Bestandteil im Horser Karneval. Alles gestandene Kerle! – denn in den Reihen der Ehrengarde befinden sich 14 ehemalige Prinzen der KG Horhausen. Seit der Session 2006/2007 begleitet uns unser Solomariechen Lisa. Die maßgeschneiderten Uniformen der Gardisten stellen eine getreue Nachbildung einer Landsknechtrobe aus der Zeit des 30-Jährigen Krieges dar. Auf der großen Fahne der Garde, welche zu allen Terminen mitgeführt wird, ist das Wappen der Ehrengarde eingestickt. Unser Manöverball ist inzwischen nicht mehr aus dem Närrischen Kalender wegzudenken. Brasilianische Sambatänzerinnen, orientalischer Bauchtanz oder die bunte mexikanische Folklore gehörten zu den Hauptattraktionen der letzten Jahre. Auch heimische Größen des Karnevals wissen hier zu begeistern und sorgen für den lokalen Bezug. Die Mischung ist es, die die Stimmung ausmacht und so verspricht der Manöverball in der kommenden Session am 16. Februar im KDH in Horhausen wieder eine riesige Karnevalsparty zu werden.

Partyfunken:

Was passiert, wenn karnevalsjecke Mädels durch einen Hofstaat zusammenfinden und die Session sich dem Ende neigt? Richtig, sie machen einfach weiter und gründen die „Jugendfunken“ – So benannt durch einen kleinen Fauxpas seitens unseres 1. Vorsitzenden auf der Bühne. Doch nach kurzem Überlegen entstanden daraus die Partyfunken! Wir sind schon das dritte Jahr zusammen als Partyfunken unterwegs und freuen uns sehr die KG Horhausen auch in der Session 2018 / 19 auf den Veranstaltung, heim- oder auswärts zu begleiten!

Horser Biester:

Wir, die Horser Biester, gründeten uns 2001 und sind seit 2003 fester Bestandteil der KG Horhausen 1958 e.V. Allesamt sind wir Vollblutkarnevalistinnen, die schon seit Jahren im Horser Karneval aktiv sind. Sei es als Prinzessinnen, Funke, oder in der Vorstandsarbeit. Ob als jecker Höhnerhaufen, tratschende Kaffetanten oder Vulkanettenluder – dies alles wird bei so manchem Fläschchen Prossecco oder Glässchen Ramazotti “intensiv“ besprochen und mit viel Spass an der Freud‘ zu bühnenreifen Auftritten ausgearbeitet.

Horser Mokkatässjer:

„Wir Möhnen sind ein munterer und geselliger Verein der jede Gelegenheit nutzt zum fröhlich sein.“Höchster Feiertag ist der Möhnen-Donnerstag an dem wir unseren Möhnenball veranstalten. Für uns beginnt dieser Tag schon früh im KDH, wo unsere Obermöhn Renate den Gemeindeschlüssel des Bürgermeisters Thomas Schmidt, und somit die Macht im Horser Kirchspiel an sich nimmt. Jedes Jahr suchen wir uns für die närrischen Tage ein anderes Motto aus, unter dem wir den Saal aufwendig schmücken und uns kostümieren. Zuletzt waren wir als Disneyprinzessinen und -charaktere unterwegs und durften Horhausen in das Horser Disneyland verzaubern! Hast Du Lust dazuzugehören und in der 5. Jahreszeit mit uns durch die Säle zu ziehen? Melde dich gerne bei uns! Schreib uns auf Facebook eine Nachricht unter: Horser Mokkatässjer oder kontaktiere direkt unsere Obermöhn Renate Margenfeld-Müller. Möhnen – Zack Zack!

Foto: Der Vorstand der KG Horhausen. An der Spitze der Horhausener Narrenzunft steht Michael Grobler. Foto: KG Horhausen