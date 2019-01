Veröffentlicht am 5. Januar 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN/NEUWIED – Bleck verurteilt Hackerangriff auf Politiker – Zum Hackerangriff auf Politiker erklärt der hiesige AfD-Bundestagsabgeordnete Andreas Bleck: „Die Veröffentlichung sensibler Daten war ein gezielter Angriff auf die Privatsphäre und Sicherheit der betroffenen Politiker. Auch die AfD wurde in der Vergangenheit wiederholt Opfer von Hackerangriffen. So veröffentlichten Linksextreme sensible Daten von Teilnehmern der AfD-Bundesparteitage in Bremen und Stuttgart. In diesem Zusammenhang kam es dann zu Bedrohungen und Einschüchterungen. Vor diesem Hintergrund verurteile ich den Hackerangriff aufs Schärfste und erkläre mich mit den betroffenen Politikern solidarisch.“